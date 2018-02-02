Talas nüfus artışında en önde



Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Talas’ın bu yıl da Kayseri’nin en hızlı artışı yaşayan ilçesi olduğunu söyledi.



Talas’ın cazibe merkezi olmasından dolayı sürekli nüfusunun arttığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Talas ilçesi son 15 yıldır büyük bir nüfus artışına sahip oluyor. Buraya büyük bir nüfus göçü var. TÜİK’in 2017 nüfus sayımına göre Talas’ın nüfusu 155 bin 24 oldu. Tabi burada bulunan rezidans ve KYK yurtları ve öğrencilerin, askerlerin ikametini aldırmadığını düşünürsek bunlarla birlikte Talas 175-180 bin nüfusu barındırıyor. Kafe ve restorantlardan dolayı gece nüfusu artıyor. Bundan dolayı da gece 200 bin nüfusa yükseliyor. Geçtiğimiz seneye göre büyük bir artış var. Bu seneki nüfus geçen seneye oranla 10 bin 500 kişinin Talas’a yerleştiğini gösteriyor. Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşlarımız burada yaşıyorlar. Talas cazip bir ilçe. Özellikle havasının temiz olmasından ve sanayi bölgesinin olmayışından dolayı insanlara cazip geliyor. Erciyes Üniversitesi Talas’ın büyümesindeki en büyük etken. Talas planlaması ve şehir merkezine yakınlığıyla, yeşilliğiyle, Ali Dağı’yla bir cazibe merkezi. Özellikle Talas’a yapmış olduğumuz yatırımlarda bu cazibeyi artırdı. Talas yeni imar revizyonumuz ile çok daha cazip bir ilçe haline gelecek.” dedi.

“Kayseri’deki ilçeler arasında Talas yüzde 7’nin üzerinde bir nüfus artışına sahip.” diyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’de yüzde bir Kocasinan’da yüzde 1’in altında. Kayseri geneline baktığımızda Kayseri’deki nüfus artışının yüzde 60’ı Talas’tan. Kayseri il sınırları içinde toplam nüfus artışı yaklaşık 18 bin, Talas’ın nüfus artışı 11 bin. Buda yüzde 60’a tekabül ediyor. Nüfus artışı yoğun. Bundan dolayı da, cami, okul, sağlık ocağına çok ihtiyaç olduğunu belirtmiştik. Bu konuda son 3,5 yıl içinde Talas’a 8 cami, 6 yeni okul, 4 tanede sağlık ocağı kazandırdık. Buraya göç fazla olduğu için ihtiyaçlarda fazla. Bizler çok şükür gece gündüz çalışarak hızlı nüfus artışını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Tamamlamayı düşündüğümüz birçok projemiz var. İnşallah bunları tamamladığımızda yeterli sayıda okul, cami, sağlı ocağı ve parkla birlikte tüm nüfusun ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış olacağız.” şeklinde konuştu.

Artan nüfusla beraber 2018 yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Palancıoğlu, 2018 yılının çok daha huzurlu bir yıl olmasını temenni etti.



Kurum Haberi



