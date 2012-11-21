Talas, Rengarenk Olacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, tarihi doku zengini Talas’ı modern hizmetlerle donatmak için çalıştıklarını belirterek, vatandaşların gözüne ve ruhuna hitap edecek çiçekler diktiklerini söyledi. Başkan Yıldırım, insanların sıkça kullandığı yol, kavşak, refüj, park, bahçe ve yeşil alanların estetik hale getirilmesi için 27 bin lale ve sümbül soğanı diktiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Nüfusu her geçen gün artarak cazibe merkezi haline gelen Talas’ta modern hizmetler için çalışıyoruz. İnsanımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda estetik görünüm ve çevre düzenlemesine büyük önem veriyoruz. Bu çalışmalarda aynı zamanda Talas’ın kendi florasına mahsus olan doğal kır çiçeklerini de dikerek yeşillendirme çalışmalarımızda kullanıyoruz. Böylelikle kendi doğamıza da sahip çıkıyoruz. İnsanoğlu yaşadığı şehri sevmeli ki koruyup kollasın. Bunun için de elimizden gelen bütün gayretle çalışarak vatandaşlarımızı ‘iyi ki bu şehirde yaşıyorum’ dedirtmeye çalışıyoruz.”