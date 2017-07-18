Talas'ta 8. Ali Dağı Kupası başlıyor

8. Uluslararası Ali Dağı Yamaçparaşütü Şampiyonası 25 Temmuz Salı günü Ali Dağının zirvesindeki tören ve antrenman uçuşlarıyla başlayacağını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “ Bu yıl ki organizasyonumuza 6 ülkeden 8’i kadın 91 yarışmacı katılacak. Meteoroloji verilerine göre Pınarbaşı, Tomarza, Bünyan ve Develi istikametlerine vereceğimiz rotalarda pilotlarımız mesafe uçuşu yaparak yarışmada derece elde edecekler. Ali Dağının zirvesindeki kalkış pistimiz ve Komando Caddesi üzerindeki iniş pistimiz her zaman olduğu gibi uçuşlar için hazır. Şampiyonanın sıkıntısız tamamlanması için ulaşım, konaklama, ofis ve diğer ihtiyaçlar içinde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl Rusya, İran, Ukrayna, Bulgaristan, İsviçre ve Türkiye olmak üzere toplam 6 ülkeden 91 pilot şehrimiz semalarında kuşlar gibi özgürce uçacaklar. 6 gün sürecek şampiyona 30 Temmuz Pazar günü uçuşların tamamlanmasının akabinde ödül töreniyle sona erecek”.

Başkan Palancıoğlu, şampiyonayı Ali Dağının zirvesinden izlemek isteyenler için her gün 10.00-13.00 saatleri arasında Osmanlı ve Selçuklu Evi önünden ücretsiz servis hizmeti sunulacağını ifade ederken, bütün vatandaşları davet etti.



İHA