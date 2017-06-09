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Talas'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Talas Belediyesi yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokağı’nda alt yapı çalışmaları tamamlanarak asfalt serimine başlanacak.

Talas'ta asfalt çalışmaları devam ediyor
Hizmetlerini hem kırsalda, hem de ilçe merkezinde sürdüren Talas Belediyesi, yol yapımı, asfaltlama, onarım ve yama çalışmalarını yaz döneminde yoğunlaştırdı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 400 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki güzergâhı 1350 ton sıcak asfaltla kapladı. Yaya yolu ve bölge otoparkı da yapılan yola 2 bin metrekare bordür, 2 bin 200 metrekare kilitli parke döşendi.
Talas’ta mevsim koşullarının müsait olmasıyla çalışmaların hızlandığını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “KASKİ, KCETAŞ, KAYSERİGAZ gibi alt yapı kuruluşlarının çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte ihtiyacı olan her yeri asfaltlıyoruz. Bu sene genişleyen makine parkımız ile de vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet veriyoruz. Yol açımı, alt yapı ve asfaltlama çalışmalarımızda, yapılaşmanın yoğun olduğu bölgemizde aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz, Talas genelinde belirlenen programlar dâhilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Talas için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor.” dedi.
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