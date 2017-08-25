Talas'ta kurban pazar yerleri ilaçlandı

Temizlik ekipleri Mevlana Mahallesi Tavlusun yolu üzerinde kurulan kurban pazarı ve kesim yerlerinin genel temizliğini ve ilaçlamasını yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri alanda öncelikle karasinek oluşumunu engellemek üzere çeşitli ilaçlamalar yaparak temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Böylece oluşabilecek karasinek gibi vektörlere önceden müdahale edilerek üremelerinin önüne geçildi. Uygulamalar ile vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini elverişli bir şekilde yapmaları sağlanıyor. Herhangi bir hastalık etmenine meydan verilmemesi için, kurban satışı ve kesimi yapılacak alanlar periyodik olarak ilaçlanacak.

İLÇEDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN YABANİ OTLAR TEMİZLENDİ

Çalışmalarına ara vermeden devam eden temizlik işleri ekipleri, boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otları da temizledi. Yetkililer, boş arsa ve kaldırımlarda büyüyen otların kuruma sonrası yangınlara neden olduğunu belirterek, bunu ortadan kaldırmak ve bu alanların temizlenmesi amacıyla çalışmaların süreceğini bildirdi. Yabani otların temizliği ile çevre daha estetik bir görünüme kavuşuyor aynı zamanda otların içindeki zararlı haşerelerden de arındırılmış oluyor.