Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas'ta kurban pazar yerleri ilaçlandı

Talas Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda kurbanlıklarını alabilmeleri için kurban satış çadırlarında vektörel ilaçlama çalışması yaptı.

Talas'ta kurban pazar yerleri ilaçlandı
Temizlik ekipleri Mevlana Mahallesi Tavlusun yolu üzerinde kurulan kurban pazarı ve kesim yerlerinin genel temizliğini ve ilaçlamasını yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri alanda öncelikle karasinek oluşumunu engellemek üzere çeşitli ilaçlamalar yaparak temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Böylece oluşabilecek karasinek gibi vektörlere önceden müdahale edilerek üremelerinin önüne geçildi. Uygulamalar ile vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini elverişli bir şekilde yapmaları sağlanıyor. Herhangi bir hastalık etmenine meydan verilmemesi için, kurban satışı ve kesimi yapılacak alanlar periyodik olarak ilaçlanacak.
İLÇEDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN YABANİ OTLAR TEMİZLENDİ
Çalışmalarına ara vermeden devam eden temizlik işleri ekipleri, boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otları da temizledi. Yetkililer, boş arsa ve kaldırımlarda büyüyen otların kuruma sonrası yangınlara neden olduğunu belirterek, bunu ortadan kaldırmak ve bu alanların temizlenmesi amacıyla çalışmaların süreceğini bildirdi. Yabani otların temizliği ile çevre daha estetik bir görünüme kavuşuyor aynı zamanda otların içindeki zararlı haşerelerden de arındırılmış oluyor.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.