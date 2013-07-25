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Talas Yenidoğan'a Modern Yollar Yapılıyor

Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ile şehrin alternatif bağlantısı olan Yenidoğan Mahallesi'nde yol ve kaldırım atağını sürdürüyor. Ekipler toplam uzunluğu 1 kilo-metreyi bulan çalışmalarla Yenidoğan'ı baştan aşağı yeniliyor.

Talas Yenidoğan'a Modern Yollar Yapılıyor
Konuyla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Yenidoğan Mahallesi'nin tamamında alt ve üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığını belirterek, "Ömrünü tamamlamış alt yapının ardından üst yapıda asfalt ve kaldırımları yeniliyoruz" dedi. Başkan Yıldırım, Şaban Yılmaz, Çimenli caddeleri ile diğer ara sokaklardaki çalışmaların tamamlandığını kaydederek, "Şimdi ekiplerimiz Fatih Caddesi ile buraya bağlı sokaklarda asfalt yenileme ve kaldırım ça-lışmaları yürütüyor. Burada yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda asfalt ve kaldırım yapılıyor" diye konuştu. Yenidoğan Mahallesi'nin Talas'ın şehre açılan yüzü olduğunu anlatan Başkan Yıldırım, "Bütün mahallelerimizde aynı modern ve kaliteli yollar yapıyoruz. Çalışmalarımız Ramazan ayında yavaşlamadan bütün hızıyla devam ediyor. Amacımız kaliteli ve modern yol hizmetimizi her mahallemize sunmak" şeklinde konuştu.
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memed 5 yıl önce

Talas ilçesinin ggözde ve hizmet verilecek Yenidogan ve Bahçelievler dışında mahallesi yoktur...canım başkancıgım....başka yerlere hiççççç bakmaz....neyi neye ggöre yapar...?kiminle istişare eder...?o da bilinmez ya...!gelin gezin...xxxx talas reklamı dışında ne var...?bol bol inşaat..! bol bol sallamasyon vaat...ve yerie getirilmeyen sözler.....

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