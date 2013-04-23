Talas'a Avrupalı Akını

Başkan Yıldırım, ilk olarak çevre temizliği kapsamında ilçede bulunan 8 ülkeden 40 öğrenci ve öğretmeni kabul etti. Meclis salonunda gerçekleşen ziyarette Başkan Yıldırım, Talas-'ın tarihi ve turizmi hakkında bilgiler verirken, çevre ile ilgili belediye olarak yapılan projeleri anlattı. Başkan Yıldırım, çevreyi gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olarak gördük-lerini belirterek, "Anavatanı Talas olan 4 çiçeği tespit edip uluslararası literatüre dahil ettik." dedi.

Fatma Mustafa Hasçalık İlköğretim Okulu Müdürü İsmet Karaca da Başkan Yıldırım çevreye verdiği önemi anlatarak, "Talas'taki bütün okullara Ali Dağı'nın eteklerinde yer vere-rek ağaçlandıracağız" diye konuştu.

Başkan Yıldırım daha sonra Avrupa Birliği eğitim projesi kapsamında Talas'a gelen 10 ülkeden 25 ana okulu öğretmenini kabul etti. Başkan Yıldırım, toplumun öğretmenlerin eseri olduğunun altını çizerek, "Toplumlardaki gelişmelerin mimarları sizlersiniz. O açıdan inancı-mızda öğretmenin hakkı anne hakkından sonra gelir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Avrupalı misafirler yöresel hediyeler takdim ederken, Başkan Yıldırım da misafirlere Talas'un kır çiçeklerinden oluşan duvar saati hediye etti. Konuklar da-ha sonra Talas'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.