Talas’a Kapadokya modeli

Nevşehir Bölgesinde dünya mirası listesine giren projeleri yerinde inceleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Ürgüp Belediyemizin Kayakapı isimli projesindeyiz. Talas’ın tarihi geçmişi çok önemli. Talas Ermeni ve Rumların yaşamış olduğu bir ilçe. Biz de Talas Belediyesi olarak Talas’taki tarihe sahip çıkmak için projeler başlattık. Özellikle son iki yılda Tablakaya Mahallesi’ni ayağa kaldırdık. Bundan sonrada Talas’ı Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimizin desteği ile inşallah çok daha kaliteli bir hale getireceğiz.” dedi.
Bölgede nitelikli eserlerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Buralar tüm vatandaşlarımızın görmesini isteyeceği nitelikte. Muazzam bir eser haline gelmiş. Güzel bir proje olmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizde Tarihi Talas’ın tarihi mahallelerini, tarihi kültürünü ayağa kaldırmak ve turizme kazandırmak için uğraşıyoruz. Teknik incelemeleri yapmak üzere buradayız. Birkaç defa daha gelip; süreci öğrenip buradaki tecrübelerin benzerini Talas’ta uygulamaya çalışacağız. Ülkemizin tarihi mirasına sahip çıkmış. Ürgüp Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Ayrıca Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’a, Başkan Vekili Hüsnü Sucu’ya, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Şube Müdürü Osman Duymuş’a teşekkür ederim.” diye belirtti.
Ürgüp Belediyesi Başkan Vekili Hüsnü Sucu ise, “Ben 2004 yılından beri Kayakapı’da çalışıyorum. Buraya 2002 yılında sahip çıktık ve koruduk. İmarına kamulaştırma ile başladık. Tüm projesiyle yakından ilgilendik. 2002 yılında bu projenin bu hale geleceğine kimse inanmıyordu. Biz inandık ve başardık. İnşallah sizde Talas’ın tarihi yerlerini bu hale getirebilirsiniz.” şeklinde konuştu.
Talas’taki tarihi mirası ayağa kaldırmak için bölgeye gelerek inceleme yaptıklarını söyleyen Nevşehir Koruma Kurulu üyesi Hakan Yazar, “Talas’ta imar planı süreci devam ediyor. Talas’ın tarihi mirası çok eskilere dayanıyor. Ürgüp Belediyesinin eliyle ortaya çıkan Kayakapı Projesinin yapılmamış hali şuanda Talas’ta duruyor. Orayı nasıl ayağa kaldırırız diye düşündük ve Kayakapı projesini incelemek istedik. Nitelikli güzel bir proje ortaya çıkmış. İnşallah hedefimiz Talas’ta da Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın iradesiyle milletlerarası bir proje ortaya koymak.” dedi.
(Kurum Haberi)
Bölgede nitelikli eserlerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Buralar tüm vatandaşlarımızın görmesini isteyeceği nitelikte. Muazzam bir eser haline gelmiş. Güzel bir proje olmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizde Tarihi Talas’ın tarihi mahallelerini, tarihi kültürünü ayağa kaldırmak ve turizme kazandırmak için uğraşıyoruz. Teknik incelemeleri yapmak üzere buradayız. Birkaç defa daha gelip; süreci öğrenip buradaki tecrübelerin benzerini Talas’ta uygulamaya çalışacağız. Ülkemizin tarihi mirasına sahip çıkmış. Ürgüp Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Ayrıca Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’a, Başkan Vekili Hüsnü Sucu’ya, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Şube Müdürü Osman Duymuş’a teşekkür ederim.” diye belirtti.
Ürgüp Belediyesi Başkan Vekili Hüsnü Sucu ise, “Ben 2004 yılından beri Kayakapı’da çalışıyorum. Buraya 2002 yılında sahip çıktık ve koruduk. İmarına kamulaştırma ile başladık. Tüm projesiyle yakından ilgilendik. 2002 yılında bu projenin bu hale geleceğine kimse inanmıyordu. Biz inandık ve başardık. İnşallah sizde Talas’ın tarihi yerlerini bu hale getirebilirsiniz.” şeklinde konuştu.
Talas’taki tarihi mirası ayağa kaldırmak için bölgeye gelerek inceleme yaptıklarını söyleyen Nevşehir Koruma Kurulu üyesi Hakan Yazar, “Talas’ta imar planı süreci devam ediyor. Talas’ın tarihi mirası çok eskilere dayanıyor. Ürgüp Belediyesinin eliyle ortaya çıkan Kayakapı Projesinin yapılmamış hali şuanda Talas’ta duruyor. Orayı nasıl ayağa kaldırırız diye düşündük ve Kayakapı projesini incelemek istedik. Nitelikli güzel bir proje ortaya çıkmış. İnşallah hedefimiz Talas’ta da Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın iradesiyle milletlerarası bir proje ortaya koymak.” dedi.
(Kurum Haberi)