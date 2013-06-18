Talas'a Kardeş Talas'tan Ziyaret

Başkan Yıldırım, konuk başkan ve eşi Gülsaada Düyşenova ile meclis üyeleri Marat Murataliyev, Nurdin Osmanov, Canı Bagıt Gazetesi Müdürü Toktogul İbragimov, ressam Canıbek Rai, Iyık Atajurt Talas Vakfı Başkanı Şekerbek Nişanov'dan oluşan heyetle uzun süren görüşme gerçekleştirdi. Samimi havada gerçekleşen ziyarette Başkan Rifat Yıldırım, misafirlerine belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Yıldırım, hizmetlerin teknik birimler, imar işleri ve idari birimlerden yürütüldüğünü belirterek, "Vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu iş bizim yükümlülüğümüzde değil, devletin işi, milli eğitimin işi, sağlık bakanlığının işi demeden nerede eksik varsa koşup yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Konuk başkan Anarbek Kuşubekov da çalışmalardan etkilendiğini belirterek, merak ettiği konularda detaylı bilgiler aldı.

Konuşmaların ardından Kırgız başkan Anarbek Kuşubekov, Başkan Rifat Yıldırım'a yöresel Kırgız kaftanı ve kalpak giydirerek kamçı hediye etti. Başkan Yıldırım da konuk başkan ve beraberindeki heyete Talas'ın kır çiçeklerinden oluşan duvar saati hediye etti.

Başkan Rifat Yıldırım, daha sonra misafirlerine Talas'ın kültürel ve tarihi mekanlarını gezdirdi. İki Talas'ın belediye başkanı, Mevlana Mahallesinde Kırgızistan'ın ünlü yazarı Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan parkta ziyaretin anısına fidan dikip, vatandaşlarla sohbet etti. Heyet daha sonra Selçuklu ve Osmanlı kültür evlerinde incelemelerde bulundu. Gençler için hizmet veren bilgi evlerini gezen heyet, Karpuzatan'da meşhur Kayseri pastırmasının yapımını yerinde görüp tadına baktı. Üç gün Kayseri'ye bulunan Kırgızistan Talas Belediye Başkanı Anarbek Kuşubekov ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamlayarak Kayseri'den ayrıldı.