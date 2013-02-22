Talasemi ve Lösemililer Yararına Tiyatro

Talasemi ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir, "Gündüzleri çocuk tiyatrosu, akşamları da yetişkinler için tiyatro oyunları programı olacak. Eğitim çalışmalarımıza desteğin olacağına inandığımız için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmamızı kardeş dernek olarak belirlediğimiz Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği ile beraber yürüttük" ifadelerini kullandı.

Başdemir, "26-27 Şubat saat 20:15'te Şehir Tiyatrosunda oynanacak olan 'Aloo Orası Tımarhane mi?' adlı Nejat Uygur oyununu yetişkinler için sergilenecek. Çocuklar için Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı 'Taş Devri' ve Müzikli Danslı Çocuk Oyunu 'Şirincikler', 25-26-27 Şubatta saat 9:30'da Şehir Tiyatrosunda sergilenecek. Böyle bir çalışmanın gerçekten değerli bir getirisi olmasını umut ediyoruz. Eğitim çalışmalarımızı tüm hızıyla yürütmeye çalışacağız. 50 kişinin üzerinde çalışanı olan tüm resmi ve özel kuruluşlara bu hastalığı anlatma ve bilinçlendirmek için çalışma başlatıyoruz. Halkımızın sağlıklı bir nesil olmasını, sağlıklı bireyler yetiştirmesine bizim de katkımız olacak. Herkesi böyle bir çalışmaya davet ediyoruz, tiyatroseverleri aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.

Tiyatro oyunları bilet satış noktaları ise Ugimpol, Ufuk ve Kıvılcım Kitapevleri, Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, Talasemi ve Lösemililer Derneği olarak belirlendi.