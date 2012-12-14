Talasemi ve Lösemililer Yararına Tiyatro

Kayseri Talasemi ve Lösemililer Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul Meydan Sahnesi Tiyatro ekibi sahne aldı. Ahmet Çevik, Deniz Oral, Hülya Şen, Tuğba Ersöz ve Veysel Diker'in yer aldığı 2 perdelik "Her yöne 90 dakika" isimli oyun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde sahnelendi.



Kayseri Forum Avm'deki Köfteci Ramiz Kayseri Şubesi, tiyatro ekibine ve dernek yöneticilerine ev sahipliği yaptı.



Şube Sorumlusu Cem Gürler, yaptığı açıklamada, talasemi ve lösemililer yararına düzenlenen etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, talasemi derneği yöneticilerini ve tiyatro ekibini işyerlerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.



İstanbul Meydan sahnesi sanatçıları Ahmet çevik, Deniz Oral, Hülya Şen, Tuğba Ersöz ve Veysel Diker, Kayseri'deki misafirperverliğin kendilerini çok etkilediğini bildirdiler.

