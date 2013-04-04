Talas'ta Ağaç Seferberliği

Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım öncülüğünde kadın kültür merkezi ve vatandaşlarla birlikte önce I. Dünya Savaşı sırasında 22 yıl askerlik yapan Gazi Yusuf Tulgay'ın adının Harman mahallesinde verildiği parkta fidan dikildi. Tulgay'ın oğlunun da katıldığı törende konuşan Başkan Rifat Yıldırım, "Amacımız bir nefese bir ağaç dikimi" dedi. Başkan Yıldırım, Talas'ta yaşayan 110 bin kişinin birer ağacının olmasını hedeflediklerini belirterek, "Şu anda ağaçlandırdığımız parklardan biri Talas'ta Asker Yusuf olarak bilinen Gazi Yusuf Tulgay'ın isminin verildiği alandır. 22 yıl cephede savaşmış, esir düşmüş bir büyüğümüz. Böylesi güzel insanların bizlere emanet ettiği bu vatanı elbette cennet vatan haline getirebilmenin birinci yolu huzur, ikincisiyse onlara yakışır yeşil şehirler oluşturmaktır" diye konuştu.

Babasının isminin verildiği parka fidan diken Rafet Tulgay, "Babamın ismini burada gördüğüm için başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı bunu düşünmemişti. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

Talas Belediyesi Kadın Kültür Merkezi Başkanı Zübeyde Özgen, fidan dikmeyi yeni çocuğu olan insana benzeterek, "Talaslı bütün kadınları bu mutluluğu yaşamaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

2006 yılında şehit düşen Jandarma Üstçavuş Kazım Faydacı'nın Kiçiköy mahallesinde adının verildiği parka fidan diken anne ve babası da duygu dolu anlar yaşadı. Anne Meryem Faydacı, "Şehidimin adı burada yaşayacak. Herkese teşekkür ediyorum" derken, baba Yaşar Faydacı, "Çocuğumuzu gelip geçerken burada anacağız. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı..

Kiçiköy Mahalle Muhtarı Bekir Hastürk ise, "Şehitlerimiz olmasaydı bizler bu topraklarda rahat gezemezdik. Mahallemize park yapımı ve ağaçlandırılmasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.