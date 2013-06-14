Talas'ta Başarılı Öğrencilere Ödül

Belediye meclis salonunda düzenlenen törene Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Köker'in yanı sıra, 8 okulun müdürleri, öğretmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Köker, 4+4+4 sisteminde orta okul mezunlarına diplomanın verilmeyişiyle sayının bu yıl az olduğunu belirterek, Talas'ta eğitimin yüksek kalitede olduğunu ve Talas'ın veliler tarafından aranılan bir konuma geldiğini söyledi. Köker, Talas'ın okullarının geçen yıl düzenlenen yarışmalarda Kayseri'yi temsil etme başarısını gösterdiğini belirterek, "Bu yıl yine iki okulumuz cuma günü Ankara'da toplam kalite yönetimi ve kurum kategorisinde ödül alacak. Türkiye'de ilk defa aynı ilçeden aynı okullar iki yıl ödül alıyor" dedi.

Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, çocukları eğitime ve hayata motive etmek amacıyla 10 yıldır eğitimde başarılı öğrencileri ödüllendirdiklerinin altını çizerek, "Başarıyı ödüllendirelim ki başarı artarak devam etsin" dedi. Başkan Yıldırım, ilçeyi bir aileye benzeterek, başarının herkesin olduğunu ifade ederken, "Bir şehrin başarısı topyekündür. Herhangi bir kurumun tek başına başarısı yetmez. Kurumlarımız birbirini destekleyerek çalışıyor. Biz de imkanlarımız elverdiğince eğitime katkı sağlıyoruz. İlçe olarak bu anlamda takdir edilecek bir yapımız var." diye konuştu.

Başkan Yıldırım, 3 okulun yapımına başlandığını ve gelecek yıl eğitim vermeye başlayacağını kaydederek, şöyle konuştu: "Yeter mi yetmez. Biz bu yıl kendimize 5 okul hedefi koyduk. Beş okul yapımına başlarsak büyüyen Talas'ın eğitim kurumlarını da hazırlamış olacağız. Kayseri'ye 4 bölgesel kampus lise planlandı. Bunların birisi Başakpınar mahallemizde 180 bin metrekare arsa üzerinde, 10 bin öğrenci kapasiteli olacak. Bu kampus lise devreye girdiğinde Talas'ın bütün eğitim kurumlarının fiziki ihtiyacı tamamen çözülecek. Bu yalnızca Talas'ta değil, Melikgazi'nin de bir bölümüne hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu gündemine aldı. Yatırım programının ilk sırasında olması için uğraşıyoruz. Eğer eğitimimiz başarısızsa şehrin başarılı olması mümkün değil. Yani Talas'ın geleceğindeki eğitime varana kadar planlama yapıyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Yıldırım ve diğer protokol üyeleri okullarında ilk üçe giren 24 öğrenciye altın, saat ve flaş bellek hediye etti. Ödüllerine alan öğrenciler duydukları mutluluğu ifade ederken, tören birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.