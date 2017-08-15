Talas'ta Bisiklet Yol Şampiyonası başladı

Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı İlker Sülev, “Talas Belediyesi olarak gerek İl Müdürlüğümüz gerekse valilik nezdinden yapılan bu yarışmaya ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Talas Belediyesi olarak yarışmacılara başarı dolu, kazasız performanslı bir yarış diliyoruz.” dedi.

Gençler ve Yıldızlar Bisiklet Şampiyonası’nın Kayseri’de ve özellikle Talas ilçesinde yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ise şunları ifade etti: “Türkiye’de bu spor son yıllarda gittikçe artıyor ve bizim temennimiz bunun daha da geniş kitlelere yayılması. Yarışmaya katılan sporcularımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir yarışma geçirmelerini diliyorum.”

Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarış Direktörü Süleyman Coşar, “Bu yarış bizim için çok önemli. Burada başarılı olan sporcularımız Balkan Şampiyonası’na Romanya’ya gidecekler. Kayseri hem coğrafi bölge olarak hem de konum olarak sporcularımız için en uygun bölge. O yüzden sporcularımız için burayı seçtik. İlk yarışımız bugün zamana karşı bireysel yarış olarak başlıyor. Sporcular birer dakika arayla çıkış yapıyorlar. Bireysel performanslarını sergiliyorlar. Bugün genç erkeklerle başladık. Genç erkeklerle 20 km iki tur üzerinden yapıyoruz. Akabinde Yıldız A, Yıldız B, U15, U17 yaş grubu diye tabir ettiğimiz sporcularımız var. Onlar 10 km birer tur yapıyorlar. Akabinde bayanlarımız başlıyor. Sonra start veriyoruz. Ertesi gün saat 8:30’da Gesi Kavşağında genç erkeklerle ilk startımızı başlatıyoruz. 102 km Sarıoğlan Kavşağı dönüşümüzle başlıyor. Takriben o yarışımızda 3,5 saat civarında sürecek. En son bayanlarla birlikte startımızı sonlandırıyoruz.” diye konuştu.

Bisiklet kültürünün yayılması içim çalışmalar yaptıklarını söyleyen İl Gençlik, Spor Müdürü Murat Eskici, “Kayseri hem hafta sonu hem de hafta içi bisiklet şenliğini yaşıyor. İnşallah sporcularımız gençlerimize rol model olur. Toplumda spor kültürünün bisiklet kültürünün yayılması da bizleri mutlu eder. Talas Belediyemizin de katkılarıyla yarışmalarımız devam ediyor. Yarışmacılarımız önce kısa kulvar yarışmalarımıza başladılar. 10 km ve 20 km olmak üzere, yarın da 60, 74, 82 ve 102 km’lik yarışmalarımız olacak. Şuan ilimizde 300 sporcumuz var. Ortam güzel, hazırlıklar güzel. Emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir yarış olmasını dilerim.” diye konuştu.

Yarın yapılacak olan uzun mesafe yarışma ise 08.30’da İldem’den başlayarak Sarıoğlan ilçesinden devam ederek Talas Yamaç Paraşüt İniş Alanı’nda son bulacak.