Talas'ta Çevre Duyarlılığı

İlk olarak Fatma Mustafa Hasçalık İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli mühendisler tarafından çevre kirliliği hakkında seminer verildi. Çevre Mühendisi Müge Arman, öğrencilerin çevre bilincini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Kendilerinin ve dolayısıyla ailelerinin çevre bilincini artırmış olacağız" dedi.

Okul müdür İsmet Karaca ise, böyle bir projeden dolayı Talas Belediyesine teşekkür ederek, "Çevre hepimizin. Geleceğimiz torunlarımız için bu bilinci iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü onlar da gittikleri her yerde çevrenin önemini anlatacak. Bu şekilde çevremiz daha temiz kalacaktır" diye konuştu. Öğrenciler de çevreye karşı duyarlı olmak için yerlere tükürenleri ve çöp atanları uyardıklarını belirterek, çevre kirliliğinin insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çekti.

Özel Tevfik Kuşoğlu İlkokulunu bünyesinde bulunduran Özel Erciyes Koleji öğrencileri de örnek davranışta bulunarak evlerindeki elektronik atıkları okullarında geri dönüşüme gönderdi. Okul Müdürü Ali Baykal, "Talas Belediyemizin başlattığı elektronik eşyaların geri dönüşümüyle alakalı biz de destek vermek istedik. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplanan elektronik atıkların belediye deposunda biriktirildikten sonra yetkili geri dönüşüm firmalarına verildiğini belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Geleceğimiz olan yavrularımıza daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalar yapıyoruz. Elektronik atıkları ve diğer geri dönüşüm atıklarını ayrıştırarak çevremizi korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.