Talas'ta Çevre Duyarlılığı

Öğrenciler önce ellerine poşetler aldı, çeşitli mesajların yer aldığı döviz ve pankartlar açtı. Ardından çevre hareketi başladı. Talas girişinden başlayan temizlikte öğrenciler zaten temiz olan kaldırım ve yeşil alanları dolaşarak vatandaşlara duyarlılığı hatırlattı. Çevre duyarlılığına dikkat çeken öğrenciler, ayrıca kuruyemiş dükkanlarına girerek işyeri sahiplerine kese kağıdı verdi. Dükkan sahiplerinden vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri konusunda duyarlı olmayı isteyen öğrenciler, yenilen kabuklu yemişleri kese kağıtlarına atmalarını rica etti. Büyük küçük herkese seslenen öğrenciler, atılan çöplerin çevreyi kirleterek insan ve canlıların hayatlarına olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Önal, Talas'ın temiz bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, "İlçemizi daha temiz tutmak için, temizlemek için değil de çevremizi kirletmeme adına çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımıza çevreye daha duyarlı olma bilincini verebilmek için böyle bir kampanya düzenledik." diye konuştu.

Gençlerle birlikte kampanyaya katılan öğretmenler de çalışmaya destek vererek, "İnsan çevresiyle bir bütündür. Kirli bir çevrede temiz bir insan olabilir mi? Her şeyden önce yaşanabilir bir çevreyi sağlamamız lazım. Çevre olmadan insan olmaz, birbirimizi tamamlıyoruz" dedi.

Erciyes Üniversitesi Farkındalık Kulübü Başkanı Kadir Yusuf Öztürk, "Amacımız Talas'ta lise ve üniversite öğrencileriyle hep birlikte temizlik yaparak çevreye dikkat çekerek bir çalışma yapmak. Burada önemli olan farkındalık oluşturmak. İnsanlara çöp atmamaları gerektiğini ya da yolda bir çöp gördüklerinde almalarını hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Kampanyanın sonunda öğrenciler meyve suyu ikramıyla serinlerken, hep birlikte "Çevremizi temiz tutalım" diye mesaj verdi.