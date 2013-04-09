Talas'ta Engellilere Kolaylık

İlçe genelini kapsayan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, engellilerin topluma kazandırılması ve ulaşımlarının kolaylaştırılması için çalıştıklarını belirterek, "Engelliler için kaldırım ve kavşaklardaki çalışmalarımıza ağırlık verdik" dedi. Başkan Yıldırım, havaların ısınmasıyla birlikte fen işlerinde çalışmaların yoğunlaşmaya başladığını kaydederek, "Bu kapsamda yüksek kaldırımlara çıkmakta zorluk çeken engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için yaya geçitlerini düzenlemeye başladık. İlçe genelinde bütün kavşak ve kaldırımları tek tek kontrol ederek yeniliyoruz." diye konuştu.

Başkan Yıldırım, toplumda herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, "Onlara farklı gözle değil, hepimizin bir gün engelli olabileceğini düşünerek hareket edip öyle davranmalıyız. O yüzden onların bu toplumun bir gerçeği olduklarını unutmadan bütün çalışmalarımızda kendilerini düşünerek hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.