Talas'ta Festival Heyecanı

Festivalin ilk günkü belgesel filmlerini izleyen Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, festivalin Talas'ta bir ilk olduğunu belirterek, dolu dolu bir programın olduğunu söyledi. baş-kan Yıldırım, ilk kez düzenlenmesine rağmen festivaldeki kısa belgesel yarışmasına 82 başvu-runun gerçekleştiğini ifade ederek, "Belgesel filmler üç gün boyunca Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Selçuklu Kültürevi ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde izleyiciyle buluşa-cak" dedi.

Belgesel filmlerde hayatın önemli ayrıntılarının yer aldığına dikkat çeken Başkan Yıldı-rım, festival programı hakkında şunları söyledi: "Festival kapsamında ilk kez TRT Ankara Rad-yosu sanatçıları bugün akşam Sabancı Kültür Sitesi'nde Talas türkülerini seslendirecek. Yarın belgesel film gösterimi devam ederken akşam Taş Mektep filmi belediye meydanında izlene-cek. Ayrıca Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Sokağı'ndaki Yücel Çakmaklı Sinema Atölyesi'nin açılışı da gerçekleşecek. Üçüncü gün saat 15.00'te ise yönetmen Onur Ünlü'nün 'Sen Aydınla-tırsın Geceyi' filmi ilk kez ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak."

Başkan Yıldırım, bunların yanı sıra birçok ünlü yönetmen ve sanatçının festivalin cu-martesi günkü galasında geleceğini kaydederek, "Çok değerli jüri üyeleri, ünlü yönetmen ve sanatçılar şehrimize geliyor. Onların gelişi de bu anlamda festivale verilen önemi gösteriyor. Gerçek festival hiç şüphe yok ki bu şekilde çalışmalarla oluyor. Talas'ımıza yakışır bir festival olacak. Bütün vatandaşlarımızı ücretsiz film gösterimlerine davet ediyoruz." diye konuştu.

İlk günkü belgesel filmlerini izleyen vatandaşlar ise, memnuniyetlerini ifade ederken, festivalin yapımı nedeniyle Başkan Yıldırım'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan festivalin jüri üyeleri yönetmen Burçak Evren, senarist yönetmen Prof. Dr. Semir Aslanyürek gibi isimler Talas'a gelirken, Sinema Endüstrisi Nitelikli Yardımcı Eleman Yetiştirme Projesi (SETEM) Başkanı Mehmet Güleryüz, üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu.