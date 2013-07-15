Talas'ta Geleneksel Ramazan Eğlenceleri

Hacivat ile Karagöz, falcı, gelin-kaynana, Mevlana gibi geleneksel oyunları izlemek için Talaslılar, teravih namazından sonra Osmanlı Kültür Evi'ne akın etti. Her yaştan insanın izlediği eğlenceler, Talas Belediyesi'nin Gençlik Meclisi tiyatro topluluğunun falcı oyunuyla başladı. Ardından gece, vazgeçilmez Ramazan eğlencesi Hacivat ile Karagöz'le devam etti. Büyük küçük herkesi güldüren oyundan sonra sahneyi 'Ankara'nın Bağları' eşliğinde sandalye kapmaca oyunu aldı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirilirken, daha sonra 'Gelin-Kaynana' oyunu sahnelendi. Kimi zaman güldüren kimi zaman da düşündüren oyunun ardından Grup Devran sahneye çıktı. Birbirinden güzel ilahilerin seslendirildiği konsere vatandaşlar da eşlik etti. Duygu dolu konserden sonra gece sona erdi.

Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Ramazan eğlenceleri hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, amaçlarının unutulmaya yüz tutan geleneksel Ramazan oyunlarını tekrar hatırlatmak olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, geçmişten örnek alarak geleceğe yön verdiklerini belirterek, "Geçmişte ne kadar kültürel değerimiz varsa hepsini canlandırarak gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu değerlerimizi bütün mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz bu eğlencelerle vatandaşımıza sunacağız" diye konuştu.