Talas’ta gençlere Çanakkale ruhu anlatıldı

Talas Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Talas Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğrencileri katıldı.

Gençlerin tarihini iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Okutmanı Ahmet Nedim Kilci’nin Çanakkale anlatımı ve Halk Müziği sanatçısı Ersin Çimen’in Çanakkale türküleri bizlere duygu dolu anlar yaşattı. Ahmet Nedim Hocamıza teşekkür ederim. Çanakkale ile ilgili geçtiğimiz yılda bu programı gerçekleştirmiştik. Biz her defasında bu programdan çok etkileniyoruz. Tarihimizi ne kadar iyi öğrenirsek o kadar faydalı olur. Tarihimizi iyi öğrendiğimiz zaman bize büyük bir ışık tutuyor. Görmesi mümkün olan herkesin atalarımızın yattığı yeri mutlaka görmesi lazım. 2018 yılı çok güzel bir yıl. Türkiye’nin başına çorap örmek isteyenler var. Özellikle siz gençlerin bu yüzden el ele vermesi lazım. Siyasi görüş ve etnik site ayrımı gözetmeksizin gece gündüz çalışması lazım. Çalışırsanız, başarılı olursanız bu ülke çok daha güzel bir geleceğe ulaşır. Kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz kendinize, ailenize ve ülkemize faydanız olur. Bu tür programlarımız olacak.” dedi.

Programda Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Okutman Ahmet Nedim Kilci, öğrencilere Çanakkale’nin niçin önemli olduğunu sinevizyon ve Çanakkale tiyatrosu eşliğinde anlattı. Okutman Kilci’nin Çanakkale ile ilgili anlattığı tarihi hikâyeler salonu dolduran gençlere duygu dolu anlar yaşatarak, “Unutmayın Çanakkale programları şehitleri anma programı değil şehitleri anlama programıdır. Şu sıralarda oturuyorsak bu şehitlerimizin sayesinde.” diye konuştu.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, 2018 yılında liselerde dereceye giren öğrencileri Çanakkale’ye göndereceğinin müjdesini de verdi.