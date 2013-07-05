Talas'ta Görme Engelli Yolu

Kaldırımlarda ve kavşaklarda yaya geçişleri, bina girişlerinde engelli rampaları, okullarda engelli asansörleri ve son olarak ta belediyeye ait binalarda görme engelliler için hissedilebilir yollar yaptıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım,"engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri sürekli veriyoruz" dedi. Park bahçelerde ve sosyal tesislerde de engelli vatandaşlara kullanım kolaylığı sağladıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "tüm engelleri kaldırıyoruz. gerçekleştirdiğimiz modern belediyecilik, sosyal ve kültürel hizmetlerimizde engelli vatandaşlarımızla istişare ederek onların gündelik hayatını kolaylaştırıcı hizmetler sunuyoruz. 5 yıl önce belediyemiz bünyesinde kurduğumuz engelli koordinasyon merkezi bizim bu hizmetlerimizde önemli derecede yol gösterici çalışmalar yaptı. Engelli vatandaşlarımız hayatın bir gerçeği. Sağlıklı insanların dahi bir gün engelli olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım. Engelliler için yasal zorunluluk haline gelen hizmetleri biz yerel yönetimler olarak uzun yıllardır vermekteyiz. Görme engelli vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak olan Hissedilebilir yüzey; görme engelli bireylerin dokunma duyusuna hitap eden ve amaçlarına ilişkin yön değiştirmesini sağlamak ve uyarmak için tasarlanmış kabartmalı yüzey malzemesini belediyemize ait binalara uyguluyoruz. Amacımız görme engelli bireylere bulunduğu konumdaki veya istikametindeki muhtemel tehlikeleri karşı uyarmak ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaktır".

Görme engelli vatandaş Yusuf Koçak yapılan çalışmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek hiçbir yere çarpmadan belediyeye girdiğini söyledi. İlk kez görme engelli yolunu test eden Koçak, "görme engellilere verilen bu önemli hizmetten dolayı Talas Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.