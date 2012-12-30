Talas'ta İntihar

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Gece Bulutları Sokak’taki Cemil Baba Sitesi’nde meydana gelen olayda, öğrencilerin kaldığı dairede bir kişinin kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 112 ve 155 ekipleri geldi ve yapılan incelemelerde 20 yaşındaki E.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. E.K.’nın ‘Anne ve baba size layık bir evlat olamadım. Beni affedin’ yazılı notu göğsüne ilikledikten sonra su borusuna bağladığı kaşkol ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Acı haberi alan E.K.’nın yakınları Cemil Baba Sitesi’nin önünde sinir krizleri geçirdi. E.K.’nın cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın tamamlanmasının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

