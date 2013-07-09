Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas'ta Kavga: 6 Yaralı

Kayseri’de meydana gelen kavgada bir kişi bıçak ile yaralanırken, 5 kişi de kavga sırasında darp edildi.

Talas'ta Kavga: 6 Yaralı
Talas ilçesi Anayurt semtinde meydana gelen olayda aralarında alacak-verecek davası olduğu öne sürülen iki taraf arasında kavga çıktı. Anayurt Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir dükkanda yaşanan olayda dükkan sahibi Ç.K. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Ç.K.’nin yanında çalışan diğer 5 kişi de kavga sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, işyeri çalışanlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sinirli oldukları görülen çalışanlar, kendilerini darp edenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.
Kavga sonrasında bıçaklanan Ç.K. ve kavgada yaralanan 5 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.