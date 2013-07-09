Talas'ta Kavga: 6 Yaralı

Talas ilçesi Anayurt semtinde meydana gelen olayda aralarında alacak-verecek davası olduğu öne sürülen iki taraf arasında kavga çıktı. Anayurt Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir dükkanda yaşanan olayda dükkan sahibi Ç.K. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Ç.K.’nin yanında çalışan diğer 5 kişi de kavga sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, işyeri çalışanlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sinirli oldukları görülen çalışanlar, kendilerini darp edenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Kavga sonrasında bıçaklanan Ç.K. ve kavgada yaralanan 5 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. (iha)

