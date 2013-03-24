Talas'ta Kaza Ucuz Atlatıldı

Edinilen bilgiye göre dün gece Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada Y.K.’nın kullandığı 38 AL 019 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçtiği ve önce bir araca ardından da bahçe duvarına çarparak durabildiği öğrenildi.

Meydana gelen kazada sonrasında 38 AL 019 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K. ile yanında bulunan 2 kişinin ve kazaya karışan diğer araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazada yaralanan 5 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. (iha)

