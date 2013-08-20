Talas'ta Model Uçak Heyacanı



Akçakaya Model Uçak Tesisinde düzenlenen yarışmaya Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Türk Hava Kurumu Havacılık ve Eğitim Daire Başkanı Bekir Akyüz, AK Parti Talas İlçe Başkanlığına yeni atanan Ragıp Dost, AK Parti Talas İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çakır, Talas Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde Özgen ve çok sayıda model uçak tutkunu katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonada izleyenler akrobasi gösterileriyle de eğlendi. Yarışmada ferdi dalda Melih Ulupınar birinci, Murat Kınık ikinci ve Kamil Yükselen üçüncü olurken, 6 takımın mücadele ettiği şampiyonada Amuk birinci, Bafra ikinci ve Talas Havacılık Kulübü üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Türkiye’de sivil organizasyonlarda kullanılan pistin ilk ve tek Talas'ta olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Yıldırım, "Bugün havacılık kulübümüzün takım halinde ve ferdi olarak 3’üncü olması çok önemli" derken, "Bu sporda artık derece yapar boyuta geldik. Diğer taraftan imal eden boyuta ulaştık. Bütün bunlar bizim temel anlayışımız olan insan odaklı çalışmaların gereğidir" şeklinde konuştu. Havacılık sporlarındaki bütün bunları yarınların güvencesi gençler için gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Yıldırım, "Temiz havada, aileler çocukları ile gelmeliler, uçaklarını yapmalılar ve uçurmalılar. Bunun keyfini çıkarmalılar. Hatta beyinsel ve zihinsel gelişim noktasında çocuklarımıza katkı sunmalıyız, onlara bir ufuk açmalıyız. Biz geleceği iyi okumak durumundayız" diye konuştu.

‘Bizim için havacılık çok önemli bir sektör’ diyen Yıldırım,"Karada olduğumuz kadar havada da olmamız gerektiğini anlamamız lazım. Bunlar daha çocuk ve genç yaşlarda bu eğitimleri almakla ya da bunu izlemekle ve bu kültüre yakın olmakla olur. Bu noktada önümüzdeki süreç şehrimiz adına çok önemli gelişmelere sahne olacak diye düşünüyorum. Biz Allah’a şükür hava sporlarında yalnız Türkiye’de değil dünyada bir marka şehir olduk. Mesela şu anda görüntülerde üzerimizde yer alan hekzakopteri bizim arkadaşlarımız yaptı. Koordinatları veriyoruz hava görüntüleri alıyoruz. Bütün bunlar bizim ufkumuzu açan çalışmalar" şeklinde konuştu.

THK Havacılık ve Eğitim Daire Başkanı Bekir Akyüz ise her geçen gün yarışma sayısının ve kalitesinin arttığına dikkat çekerek, "Bu işe gönül verenlerin üstün gayretlerini görüyoruz. Bugün Talas’ta bir çok güzellik yaşadık. Güzel bir tesis hazırlanmış. Hem bölge halkı buraya çok rağbet ediyor. İnşallah bu ilgi ve alakayı her gittiğimiz yerde şimdiye kadar olduğu gibi göreceğiz. Amacımız havacılığı yaygınlaştırırken eğlenerek spor yapmak, uzayda bizi bekleyen yerimizi almak" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılar da birbirleriyle kaynaştıklarını belirtirken izleyiciler keyifli bir gösteri seyret-menin mutluluğunu yaşadı.