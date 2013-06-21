Talas'ta Sulama Kanalları Islah Ediliyor

Talas'ın yukarı mahallesinden Harman, Han ve Tablakaya mahallelerini kapsayan 4 kilometre uzunluğundaki sulama kanalını yer altına aldıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, bu sayede yol ve kaldırımı genişlettiklerini söyledi. Başkan Yıldırım, yol genişletmenin yanı sıra trafiğin de rahatlatıldığını ifade ederek, "Sulama kanalı yer altına alınınca yolda trafik güvenli hale geldi. Ayrıca kullanılan uzun ömürlü geniş borularla kanaldan rahatça suyun akışı sağlandı" diye konuştu. Yukarı Talas'tan başlayan sulama kanalının yer altına alma çalışmasının tarihi Talas'ın Harman mahallesine kadar uzandığını kaydeden Başkan Yıldırım, "Bağ ve bahçelerini bu kanalla sulayan vatandaşlarımızın da işlerini kolaylaştırmış olduk. Bu sayede hem araç ve yaya trafiği güvenli hale gelirken hem de vatandaşlarımız suya daha hızlı, kolay ve güvenli ulaşmış oldu" ifadelerini kullandı.