Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas'ta Sulama Kanalları Islah Ediliyor

Talas'ta belediye ekipleri ilçe genelindeki asırlık sulama kanallarını ıslah ederek yol ve yaya kaldırımlarını genişletti.

Talas'ta Sulama Kanalları Islah Ediliyor
Talas'ın yukarı mahallesinden Harman, Han ve Tablakaya mahallelerini kapsayan 4 kilometre uzunluğundaki sulama kanalını yer altına aldıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, bu sayede yol ve kaldırımı genişlettiklerini söyledi. Başkan Yıldırım, yol genişletmenin yanı sıra trafiğin de rahatlatıldığını ifade ederek, "Sulama kanalı yer altına alınınca yolda trafik güvenli hale geldi. Ayrıca kullanılan uzun ömürlü geniş borularla kanaldan rahatça suyun akışı sağlandı" diye konuştu. Yukarı Talas'tan başlayan sulama kanalının yer altına alma çalışmasının tarihi Talas'ın Harman mahallesine kadar uzandığını kaydeden Başkan Yıldırım, "Bağ ve bahçelerini bu kanalla sulayan vatandaşlarımızın da işlerini kolaylaştırmış olduk. Bu sayede hem araç ve yaya trafiği güvenli hale gelirken hem de vatandaşlarımız suya daha hızlı, kolay ve güvenli ulaşmış oldu" ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.