Talas'ta Şüpheli Ölüm

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Sakaltutan köyünde U.A.’nın komşuları tarafından evindeki yatağında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardında zU.A.’nın cesedinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp raporundan sonra kesinleşeceği kaydedildi. (iha)
Olay yerinde yapılan incelemenin ardında zU.A.’nın cesedinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp raporundan sonra kesinleşeceği kaydedildi. (iha)