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Talas'ta Şüpheli Ölüm

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Talas'ta Şüpheli Ölüm
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Sakaltutan köyünde U.A.’nın komşuları tarafından evindeki yatağında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardında zU.A.’nın cesedinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp raporundan sonra kesinleşeceği kaydedildi. (iha)
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