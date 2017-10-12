Talas’ta temizlik kampanyası devam ediyor

Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik öncesi açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Geçtiğimiz hafta Ali Dağında vatandaşlarımıza ve belediye personelimizle birlikte temizlik çalışmamızı yapmıştık. Bu hafta cumartesi günü Mevlana Mahallesinde temizlik çalışmamız başlayacak. Mevlana Mahallesi 65 bin nüfusla Kayseri’nin en kalabalık mahallesi. Burada inşaatlar hızla devam ediyor. Ben Mevlana’yı şantiyeye benzetiyorum. Bundan dolayı da maalesef hem inşaat atıkları hem moloz olsun hem plastik ve şişelerle çevre kirlenmiş durumda. Belediye olarak elimizden geldiğince çalışıyoruz ama belediye olarak vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var” dedi

Gerçekleştirilecek etkinliğe Mevlana Mahallesi sakinleri ve katılmak isteyen tüm vatandaşları davet eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“İnşallah Cumartesi günü saat 10.00’da Abdülhamid Han Cami’nin önünde buluşacağız. Saat 12.00’ye kadar Mevlana Mahallesini temizlemiş olacağız. Belediye personelimizle birlikte ekip ve ekipmanlarımız hazır bulunacak. Kepçelerimiz ve kamyonlarımızla hafriyat atıklarımızı alacağız. Onun haricinde diğer atıkları da vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde temizlemiş olacağız. Belediye olarak çevre temizliğini yapıyoruz ama asıl hedefimiz vatandaşlarımızın da çevreyi temiz tutmasını sağlamak. Çevre temizliği konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.”