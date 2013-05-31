Talas'ta Yaşlılara Yeni Bir Mekan Açıldı

Ali Dağı Komando Caddesi üzerindeki Mehmet Şafak Yaşam Parkı yanında 3 yıl önce ibadete açılan Soysaraç Camii'nin zemin katı, nostaljik şekilde düzenlenerek yaşlılar için ikinci bahar evi oldu. Cuma namazının ardından açılışı yapılan kültür evinin kurdelesini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-ter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve İlçe Müftüsü Tur-gut Erhan esti. Açılışa çok sayıda vatandaş katıldı.

Medeniyetlerimizin şehir kültüründe vakithanelerin bulunduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Cami yanlarında yapılan bu mekanlarla mahalleli bir araya gelerek hasbıhal edip kaynaşıyor" dedi. Başkan Yıldırım, komşuluk ilişkilerinin bu şekilde geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Talas Belediyesi olarak 2004 yılında ilkini açtığımız ve toplumda büyük teveccüh gösterilen vakithanelerin şuanda altıncısını açtık. Bir ay sonra yedincisini açacağız" diye konuştu. Okulların, cami-lerin, sağlık kurumlarının ve sosyal mekanların hepsinin bir bütün olduğunu kaydeden Başkan Yıldı-rım, "Toplumun bütün kesimlerine hizmet vermek için çalışıyoruz. Vakithaneler de bu kapsamda yer alıyor. Çocuklarımız için bilgi evleri açtık. Kadınlarımız için kadın kültür merkezleri açtık. Orta yaş ve üstü kesim için de vakithane diye tabir edilen ikinci bahar evleri açıyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde ko-nuştu.

İlçe Müftüsü Turgut Erhan ise, "Talas'ta belediyemizle işbirliği yaparak camilerimizin müşte-milatında ikinci bahar evleri açıyoruz. İnsanlarımız ibadetlerini yaptıktan sonra, arkadaşlıklar edinip, bir arada bulundukları, vakitlerini bu şekilde değerlendirdiği mekanlar açıyoruz. Ayrıca camilerimiz-den çıkan vatandaşlarımızın bilgilerini tazelemek, eksiklerini tamamlamak için ve Kuranı Kerim öğ-renmeleri için bu müştemilatları önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Soysaraç Camii İmamı Hikmet Sarı da, ikinci bahar evi olarak da adlandırılan vakithanede haf-tanın 4 günü kadınlara tefsir dersi de verdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Pazartesi günleri öğle arasında ortaokul öğrencilerimize Kuranı Kerim ve meal çalışması yapıyoruz. Cuma namazlarından sonra çay sohbetiyle hutbe ve vaazın değerlendirmesini yapıyoruz. Soruları cevaplıyoruz. Bu mekanlar çok amaçlıdır. İnsanlar yıllarca camilerde sadece namaz kılıp dağıldı. Oysa ki peygamber efendimiz döneminde mescitler nikap salonu, misafirhane ve elçilerin kabul edildiği mekan olarak kullanılırdı."

Vatandaşlar ise namaz sonrasında boş vakitlerini hem sohbet edip hem de kitap okuyarak değerlendirmelerinden mutlu olduklarını söyledi.