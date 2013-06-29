Talas'ta Yaz Okulları Başladı

Uluğbey ve Mavera bilgi evlerindeki kurslarda öğrencileri ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, çocuklara boş zamanlarını kendilerini geliştirecek bu tür kurslara gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Başkan Yıldırım, "Çalışmaların bir kısmı yaz kursları kapsamında ama 12 ay süren kurslar bunlar" derken, belediye olarak bir eğitim kurumu gibi hizmet verdiklerini söyledi. Bu yıl yaz kurslarının 10. yılı olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Çocuklarımızı yaz tatillerinde doğru alanlarda eğitim vererek yetiştirmeye çalışıyoruz. Sanat, spor ve kişisel gelişimlerini geliştirmek için müzikten Osmanlıca ve İngilizceye, bilgisayardan biniciliğe kadar ilgi duydukları çeşitli branşlarda kurslar veriyoruz" diye konuştu.

Kurslar arasında bu yıl üçüncü kez biniciliğin de yer aldığını kaydeden Başkan Yıldırım, "Biniciliğin ayrı bir yeri vardır. Binicilik peygamber tavsiyesidir. Çocuklarınıza ok atmayı, güreş tutmayı, yüzmeyi ve ata binmeyi öğretin buyruluyor. Ata binmeyi öğrenmenin hiç şüphe yok ki çocuklarımızın medeni cesaretinden bir kısım korkularının yok olmasına varana kadar faydası vardır" ifadesini kullandı.