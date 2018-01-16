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Tamer’den banliyö hattı müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Yeşilhisar- Kayseri banliyö hattının Nisan ayına kadar, Yeşilhisar- Sarıoğlan banliyö hattının ise yılsonuna kadar tamamlanacağı müjdesini verdi.

Tamer’den banliyö hattı müjdesi
AK Parti İl Başkanlığınca her hafta düzenlenen nöbetçi vekil uygulamasında geçen hafta nöbetçi vekil AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer oldu. İl başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Tamer, Yeşilhisar- Sarıoğlan banliyö hattının bu yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
Yeşilhisar- Kayseri banliyö tren hattının Nisan ayına kadar tamamlanmış olacağı bilgisini veren İsmail Tamer, “banliyö tren hattında 3 tane aracın teslimi Nisan ayına kadar yapılmış olacak. Nisan’ın ilk haftası Yeşilhisar- Kayseri arasındaki hattı tamamlayacağız. Bu yılın sonuna kadar da Yeşilhisar’dan başlayan bu hat, Sarıoğlan’a kadar gitmiş olacak.  Buradan bunun müjdesini vereyim.” açıklamasında bulundu.
Haber: Tuba Köksal
 
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