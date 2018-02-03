Tapu alamadıklarını iddia edenler savcılığa başvurdu

Kayseri Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, adliye önünde önce imza toplayıp, daha sonra basın açıklaması yaptılar.

Hissedarlar ve malikler adına konuşan Nuri İba, “1 yıl faaliyet göstermiş olan tesisin, mesken ruhsatı olmaması ve yapı denetim, belediye borçları gerekçe gösterilerek sıcak ve soğuk suyu kesildi, faaliyetleri durduruldu ve tesisten faydalanamadık. Kozza Plan Seyahat İnş.Pro.Dan.San.Ltd.Şti’ye ödemesini yapan maliklerin tapu ve senetlerini alamayarak, ayrıca termali kiraladığını söyleyen Balcıoğlu Ltd.Şti. maliklerden sözleşme harici ve haksız olarak para talep edip biz malikleri mağdur ettiler” diye konuştu.

Gerekli işlemlerin yapılıp, kamu davası açılması adına Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen İba, “Tesisin gerçek sahibi olan 10 bin hissedar ve aileleriyle birlikte 30 bin insanın mağduriyetinin giderilmesi için tesisimize kayyum atanması ve haklarımızın iade edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adliye önünde ‘Cumhurbaşkanımız 10 bin hissedarın mağduriyetini hiçbir kurum gidermiyor. Tek umudumuz sizsiniz’ yazılı pankart açan kalabalık, ‘Ankara duy sesimizi’, ‘Dolandırıldık’, ‘Milli Servet zayi olmasın’ yazılı dövizler açarak sloganlar attılar.

Basın açıklamasının ve imzaların toplanmasının ardından Başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Daha sonra grup olaysız dağıldı.

İHA

