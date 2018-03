Tarhana dünya mutfağında

Beykoz Üniversitesi ile ödüllü şef Gökhan Gümüş ve şef Tarık Kurt iş birliğinde Ankara’da, gerçekleştirilecek olan zirvede, Anadolu lezzeti tarhana ile farklı reçeteler oluşturularak, gastronomi dünyasına kazandırılacak.



Dünya mutfağının sürekli değişen yeniliklerini Anadolu’nun geleneksel lezzetleriyle harmanlamak ve gastronomi tutkunlarını bir araya getirmek amacıyla, Beykoz Üniversitesi iş birliğinde ‘Gastrobul-1. Başkent Gastronomi Trendleri Buluşma Zirvesi’ düzenlenecek. Türk mutfağının değerli şef ve yazarlarını bir araya getirmeye hazırlanan Zirve, yarın Ankara Demonti Otel’de yapılacak.



Gelişen ve yenilenen gastronomi trendlerinin tanıtılacağı zirvede, yerli ve yabancı şefler bir araya gelerek; geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Anadolu mutfağının lezzetlerine yeni bir yorum katacak. Profesyoneller; tarhana, bulgur, mısır, nohut ve et ile birbirinden farklı reçeteler oluşturarak gastronomi dünyasına yepyeni lezzetler kazandıracak. Zirvede, yeni lezzet keşifleri yapmak, alışılagelmişin dışında lezzetler sunmak üzere yemek çalıştayları, workshoplar düzenlenerek birbirinden özel sunumlar hazırlanacak. Tüm bunların yanı sıra ayrıca şef ve yazarlar tarafından gastronomi meraklılarına özel söyleşiler de zirvede yerini alacak.



Lezzet ustaları bir arada

Zirve; et denince akla ilk gelen isimlerden Cüneyt Asan, gastronomi dünyasının başarılı şeflerinden Şef Hazer Amani, “Tarhana bir çorba değildir!” diyen ve dünya mutfağından tarifleri tarhanayla yeniden yorumlayan; “Kılçıksız Balık”, “Kahvaltıya Dair Her Şey”, “Salataya Dair Her Şey” kitaplarının da yazarı gastronom Süleyman Dilsiz, Gastronometro ile birlikte geleneksel lezzetleri gelecek nesillere taşıyan şef Vedat Demir, Anadolu’nun farklı lezzetlerini tanıtan, “Anneannemin Lezzetleri” adlı kitabın yazarı, yemek programı sunucusu Asuman Kerkez, “Anadolu Mutfağı” kitabı yazarı şef Muhsin Ertürk, dünya menüsünden pek çok lezzeti başarıyla yorumlayan şef Mehmet Siriş, Lezzet dostu yazar ve uluslararası gurme, Şef Z. Haldun Tüzel, işletmeci şef Özlem Mekik, gastronomi ve mutfak dünyasından her biri alanında uzman, sektörün önde gelen başarılı şeflerinden Mehmet Kudat, Yılmaz Güney, Barış Dırbalı, Yılmaz Almaz, Kadir Yakıcı ve Cemal Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Ayrıca “Gizem'in Mutfak Aşkı” ve “Aşkın Lezzeti” adlı kitaplarıyla gastronomi dünyasına katkıda bulunan Gizem Özdilli de zirvede özel konuk olarak gastronomi tutkunlarının karşısına çıkacak.



Kurum Haberi