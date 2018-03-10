Tarihi Bedesten Çarşısı’ndan çağrı var!

Kayseri kültürü ve sanatının yaşatılması amacıyla el ürünlerinin önemine dikkat çeken Osmanlı Eseri Bedesten hanı esnafı Ahmet Küçükercan, önemli mesajlar verdi. Küçükercan; “ Yeni nesle bir çağrım var. Sindy bebek yerine el emeği göz nuru dökülen Soğanlı bebek satın alsınlar. Sindy bebek aldıkları zaman parası yurt dışına gidiyor. Soğanlı bebek tercih edilirse köyde bebeği üreten kadınlarımız kazanır. Marketlerde satılan naylon testi alacaklarına topraktan yapılmış doğal sağlıklı testi ve güveç almalılar. El emeği göz nuru ile üretilen baston ve kılıçlarımız alınmalı, plastik kılıçlar alınmamalı. El halısı alınırsa ömürlük bir halı almış olurlar. Kayseri de yaşayanlar hala Bedesten çarşısının Kapalıçarşı’da olduğundan habersizler. Kayseri halkı gelsin bir çay kahve içelim. El emeği ürünlerimizi görsünler. Kültürümüzün yaşatılması açısından el ürünleri önemli. Bir o kadar da Kayseri halkının alışveriş yaparak bu sanatların ayakta kalmasına katkı sağlaması gerekir. Misafirlerini getirip tarihi Bedesten çarşımızı görsünler ”şeklinde konuştu.Tarihi Bedesten çarşısında esnaf olmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Küçükercan; “Osmanlı zamanında 1497 yılında yapımı gerçekleştirilen Bedesten çarşısında faaliyet gösteriyoruz. Zamanın valisi Mustafa Bey tarafından Bedesten yaptırılmış. 9 kubbeli, 4 kapılı olan Bedesten çarşımızda, 520 yıllık bir tarihi eser içerisinde esnaf olmak bizlere ayrı bir onur veriyor. Yeşilhisar Soğanlı köy halkının el emeği göz nuru döktüğü Soğanlı bebeklerini satıyoruz. Avanos’ta yapılan testi ve güveçlerimiz var. Çeşitli seramiklerimiz var. El yapımı bastonlarımız mevcut. Yine el yapımı kılıçlar var. Kayseri’de el dokuması halı ve seccadelerimiz mevcut. Bünyan ve Yahyalımızın meşhur halıları ve kilimleri var. Koyun ve keçi postlarımız mevcut. Gurbetçilerimiz yaz tatilinde mutlaka alışverişlerini buradan yapar. Yerli ve yabancı turistler, Erciyes’e kaymaya gelenler dükkânımıza mutlaka uğrar. “Küçükercan açıklamasını şöyle tamamladı;“Meslekler günümüzde ayakta durmakta zorlanmaktadır. İnsanlar çocuklarına Sindy bebek alıyorlar. Bu ekonomik açıdan sıkıntı olduğu kadar yerli üretime de bir darbedir. Üstelik el sanatları yok olma konusunda tehlike yaşamaktadır. Soğanlı köy halkı el emeği olan son derece sağlıklı soğanlı bebeklerin üretimi ile ekonomiye katkı sağlıyorlar. Geleneksel kültürümüzün parçası sayılan Soğanlı bebeklerin alınması ve desteklenmesi gerekiyor. Kayseri ile özdeşleşmiş değerlerin ayakta kalması için ailelerin alışverişlerinde yerli ve milli üretim oyuncakları alıp çocuklarına götürmeleri gerekiyor. Tarihi Osmanlı eseri Bedesten çarşısında bulunan milli ve yerli el üretimi bebekler, güveçler, kılıç ve el dokuma halılar gibi hediyelik eşyalar alışverişlerde tercih edilmeli diye düşünüyorum. “