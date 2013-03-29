Tarihi Camiye Yakışmayan Tuvalet

Mimarsinan Parkı'nda bulunan ve tarihi 18. yüzyıla dayanan tarihi caminin cemaati, caminin yapılacak bir çalışmayla eski günlerine kavuşmasını istiyor. Cami cemaatinden Hacı Onur, kent merkezindeki bir camiye bu kötü görüntülerin yakışmadığını ifade etti.

Caminin abdesthane ve lavabolarının harap bir halde olduğunu ifade eden cami cemaati, ''Cemaat olarak cami için bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Namaz esnasında kötü kokular yayılıyor ve namaz kılmakta zorlanıyoruz. Kocasinan Belediyesinin 50 metre önünde duran büyük bir hastanenin yanındaki halka açık tuvaleti görenler, içeriye girmekten vazgeçiyor. Her şeyden önemlisi, bu tuvalet Kayseri imajına yakışmıyor'' diye konuştular.

Vatandaşlar, camide kadınlar için namaz kılacak yer olmadığını da vurguladılar.