Tarihi çarşının 66 yıllık çaycısı

Faytonculuk yaparak ailesini geçindiren babasına destek olmak için henüz 6 yaşındayken çay ocağında temizlik yapıp bardak yıkamaya başlayan Mustafa Atlı, askerden geldikten sonra açtığı iş yerinde mesleğini sürdürüyor.

Gün doğmadan evinden çıkıp yaklaşık 5 asırlık Kapalı Çarşı'daki dükkanına gelen Atlı, günlük temizliğini yapıp, ustasından öğrendiği şekilde çayını demliyor. Her gün tarihi çarşının sokaklarını adımlayan 4 çocuk babası Atlı, özenle demlediği çayı esnafın ve müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Atlı, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Kapalı Çarşı'nın en eski esnafı olduğunu belirten Atlı, "Beni bu çarşıda herkes sayar, sever." diye konuştu.

Eskiye özlem duyduğunu dile getiren Atlı, "Burada Arif Çetin isminde bir ağabeyimiz vardı. Çay götürünce sıkıntımız varsa hemen anlardı. Dükkandaki çelik kasayı açar, arkasını da döner 'Ne kadar ihtiyacın varsa al' derdi. Bizi kırmamak için kendisi bile vermezdi parayı. Arif ağabey gibi çok esnaf vardı bu çarşıda." dedi.

Gücünün yettiği kadar çalışmayı sürdüreceğini anlatan Atlı, "İnsan yaptığı işi sevmeli. Mesleğimizi sevmesek dayanamazdık. Sevdiğimiz için her sabah koşup geliyoruz. Bir işi sevmeden yaparsan hastalık peşini bırakmaz. Sadece bir kez kalp ameliyatı geçirdim, onun dışında rahatsızlığım yok." ifadelerini kullandı.

AA



