Tarihi Merdivenli Sokak Aslına Döndü

Talas’ta tarihi doku ve silueti korumak için çalıştıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, sokakları aslına uygun olarak restore ettiklerini söyledi. Başkan Yıldırım, bu yıl 8 bin 500 metrekare Arnavut kaldırımın tarihi dokuyla bütünleştiğini ifade ederek, amaçlarının tarihi dokuyu modern hayatla sunmak olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım şöyle konuştu:

“Geçmişi paha biçemeyecek tarihi doku ve kültürel mirasa sahip olan Talas’ta, tarih adına ne kadar yapı, sokak, konak, ev varsa tek tek restore ederek aslına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Biz bu çalışmaları geçmişimize saygı olarak görüyoruz. Bu çalışmalardan olan tarihi Merdivenli Sokağını da aslına uygun olarak restore ettik. Tarihi sokakta Arnavut kaldırım çalışması yaptık. Basamaklar tabiri caizse tek tek ilmik ilmik dokunarak işlendi. Bu sokakta basamaklar özel bir çalışmayla 1 ay içinde tarihi görünüme uygun bordürler döşendi.”

Merdivenli Sokak’ta alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını söyleyen Yıldırım, “Kışın ve yağışlı havalarda kullanılamayan bu sokağımız, çalışmalar sonrasında aynı zamanda tarihi dokuya uygun bir sanat sokağı olarak turizme hizmet verecek görünüme kavuştu. Oldukça zor şartlarda çalışılan sokakta bölgenin en güzel taş işçiliklerinden biri uygulandı” diye konuştu.