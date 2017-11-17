Tarım Kredi’de ortopedik sorunlar anlatıldı

Tarım Kredi Kooperatifi Konferans Salonu'ndaki seminerde Türk-İş Kayseri Temsilcisi İdris Güven, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Volkan Kayar ise, çalışanlara iş yaşamında sık karşılaşılan ortopedik sorunları anlattı. Masa başında çalışanların, genelde boyunda düzleşme, fıtık ve kas spazmı ile yüz yüze geldiğini belirten Op. Dr. Volkan Kayar, “Ergonomik masa ve sandalye kullanılmayan iş yerlerinde bel sorunlarının yanı sıra dirsek ile ilgili problemler ve hatta sinir sıkışmasıyla karşılaşmaktayız. Genelde oturuş pozisyonunun yanlış olması bu sorunların artmasına neden olur. Arazide çalışanların yaşadığı bel ve diz sorunları ise sıkça karşılaşılan sorunlar arasındadır” dedi.

Kilo kontrolü önemli

Op. Dr. Volkan Kayar, iş yaşamında ortopedik sorunlarla karşılaşmamak için kilo kontrolünün önemli olduğunu vurgulayarak, “Özellikle merdiven inerken ve çıkarken kontrollü olmamız gerekiyor. Hatta merdivenden inerken ve çıkarken destek almak birçok sorununun oluşmasını engelleyecektir. Yere çömelirken bile kontrolü kaybetmemek gerekiyor. Çömelme hareketi, diz için çok önemlidir. Diz bu hareketi yaparken çok zorlanmaktadır” diye konuştu. Ortopedik sorunlardan korunmada ve tedavide egzersizin bir silah olduğunu ifade eden Op. Dr. Volkan Kayar, şunları söyledi:

“Özellikle arazide çalışanlar için darbeyi emici lastik tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir. Yürürken topuktan değil parmak uçlarından başlayarak ayak yerle temas ettirilmelidir. Çünkü parmak uçlarından başlayarak adım atmak bir amortisör görevi göreceği için dize de yük binmeyecektir. İnsan düz yolda kilometrelerce yürüyebilirken, merdiven çıkarken dize binen yük çok fazla olacaktır.”

Seminer sonunda Op. Dr. Volkan Kayar, çalışanların sorularını yanıtladı.