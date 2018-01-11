Tarımsal öğrenim 172 yaşında



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tarımsal Öğrenimin 172. yıl dönümü nedeniyle Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tarımsal Öğrenimin 172. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören sonrasında konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç, "Bu gün ülkemizde tarımsal öğrenimin 172. yılını kutluyoruz. Ülkemiz tarımının gelişmesine katkı sağlayan meslektaşlarım 1846 yılından bu yana devam eden 172 yıllık köklü bir tarihsel geçmişe sahip bir meslek grubunun temsilcisi olmanın haklı gururunu yaşıyor" dedi.



Halkalı’da başlayan süreç



Koç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Ziraat insan beslenmesinin yanından tarıma dayalı sanayinin ham maddesi olması ve dışa bağımlılığın önlenmesi gibi yüce bir hedefe hizmet eden, gönül verenlerin sektörüdür. Bu bağlamda çok geniş bir çalışma alanına sahip olan Ziraat Mühendislerinin çalışma alanları sadece bitkisel ve hayvansal gıda üretim ile sınırlı olmayıp endüstriye ham madde temin etmek ve tarımsal kaynaklı enerji üretimine katkı sağlamak çalışma alanları arasındadır.

172 yıl önce Halkalı Ziraat Mektebinde başlayan Zirai Eğitim ve Öğrenimin vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum"

İHA



