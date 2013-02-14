Tarlası İşgal Edilen Vatandaş Ne Yapacağını Şaşırdı

Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Karahöyük Mahallesi Pınarbaşı mevkisindeki 2 kardeşi ile kendisine ait olduğunu belirten Hasan Ö., tarlalarının 799 metrekarelik kısmının başkaları tarafından işgal edildiğini, bu kişilerin kendisini ve kardeşlerini tehdit ettiklerini ileri sürdü. Hasan Ö. ''Ben özürlü, engelli birisiyim. Tarlamızı işgal edenler, ben tarlamıza gittiğimde beni de darp ettiler. Zorla tarlamızı almak istiyorlar. Biz ise geçim kaynağımız olan bu tarlayı satmak istemiyoruz. Bu kişilerin tarlamızı işgal ettikleri, Kocasinan Kaymakamlığı tarafından da tespit edildi'' diye konuştu.

Can güvenlikleri olmadığı için kendilerine ait tarlaya gidip çalışamadıklarını ve bu nedenle mağdur olduklarını kaydeden Hasan Ö. mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Bu arada, Kocasinan Kaymakamlık Keşif Heyeti'nin tarla işgaliyle ilgili yaptığı çalışma sonucu hazırladığı raporda, ''Şikayet dilekçesinde hiza konusu olan yerin ölçümü yapılmış olup, krokide gösterilen yere davalı tarafından sınırı kaldırıp belirtilen alana 799.72 metrekare tecavüz edildiği tespit edilmiştir'' denildi. Bu rapor üzerine Kocasinan Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği de, tecavüzün 3091 sayılı kanunun 2 ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince men'i ile yerin şikayetçiye teslimine karar verdi. (iha)

