Taş Mektep Oyuncuları Erciyes'te

Yapılan yatırımları yerinde görme fırsatı bulan oyuncular, Erciyes'e hayran kalırken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi tebrik etti.

Taş Mektep filminin Kayseri Lisesi'nde düzenlenen gala gecesine katılmak için Kayseri'ye gelen filmin yönetmeni Altan Dönmez, yapımcı Galip Güler, Ayça Varlıer, Elit İşcan, Serkan Kuru, Barış Küçükgüler başta olmak üzere diğer oyuncular ve set ekibi, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde keyifli anlar geçirdi.

Erciyes'i ilk kez görme fırsatı bulduklarını ve burada yapılan yatırımlar karşısında çok etkilendiklerini belirten oyuncular, "Erciyes'in Türkiye'nin ve dünyanın en gözde kayak merkezlerinden biri olacağına hiç şüphe yok. Bu önemli projeye emek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ve diğer yetkilileri kutluyoruz" şeklinde konuştular.

Teleferikle Erciyes turu atan ve kayak yapma imkanı bulan oyuncular, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmediler.