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Taş Ocağında Kaza

Kayseri’de bir taş ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Taş Ocağında Kaza
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesinde bulunan bir taş ocağında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında 22 yaşındaki E.A.’nın ayağına kopan taş parçasının düştüğü öğrenildi.
Ayağında ezilmeler olan E.A. mesai arkadaşlarının çağırmış olduğu ambulansa konularak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
E.A.’nın tedavi altına alındığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
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