Tashih-i Huruf Kursu'nun mezuniyet töreni Yapıldı

Törene Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Kabdan, İlçe Müftüleri, kursiyerler, kursiyer yakınları ve davetliler katıldı.

Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinden katılan kursiyerlerin mezuniyet töreninde konuşan Vali Şerif Yılmaz, din hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için, bu görevi yürüten personelin eğitiminin sağlanması gerektiğini bildirdi. Yılmaz, ''Kamuda hizmet içi eğitimlerde, günlük ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle var olan eksiklerimizi gidermede zaman zaman eksiklik hissediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın vaizlerimizin yetiştirilmesine yönelik başlatmış olduğu Tashih-i Huruf hizmet içi eğitim kursu eskiden tek merkezdeydi. Şimdi ise, Anadolu’da az sayıdaki merkezlerden biri de Kayseri’de bulunmaktadır. Bu birikimlerin ve geçmişin günümüze aktarılması gerekiyor. İnşallah bu külliye ile beraber bu eksikliğimizi de gidermiş olacağız. Emek veren katkı veren herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenlerin dahi fetva verebildiğini ifade eden Vali Şerif Yılmaz, ''Kursiyerlerin bu süre içerisinde almış olduğu güncel eğitimlerle birlikte, din hizmeti verilirken bu eksiklikler de giderilecektir. Din hizmetlerinde bulunan personelimizin, namaz vakitleri dışında da camilerimizi açık tutmaları ve camilerimizin birer ilim ve hizmet merkezi olması için kendilerini yetiştirerek bilgi ve birikimlerini kesintisiz olarak cemaate ve çevresine ulaştırmaları için Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı bulunmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi için de din görevlilerinin çevresinde örnek alınacak ve eğitimli insanlar olmaları gerekmektedir. Düzenlenmiş olan tashih-i huruf kursunun hayırlara vesile olmasını ve katılanlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum'' dedi.

Düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kursiyerlerin sunduğu musiki konseriyle devam etti. Programın sonunda mezun olan kursiyerlere mezuniyet belgeleri Vali Şerif Yılmaz tarafından verildi.