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Taşkın Su Kanalları Temizleniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Erciyes dağından gelen yağmur ve eriyen kar sularının Kızılırmak Irmağı’na ulaşmasını sağlayan taşkın su kanallarında genel temizlik çalışmasının yapıldığını bildirdi.

Taşkın Su Kanalları Temizleniyor
İlçe sınırları içerisinde taşkın su kanallarının belediye tarafından beton kanal olarak inşa edildiğini hatırlatan Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu sıcak yaz ay günlerinde özellikle bu kanallara kendi sağlıkları için çöp atılmaması konusunda vatandaşları uyarı da bulundu.
Kepçe ve mini loader ile yapılan temizlik sonrası bu kanalda haşarata karşı ilaçlama da yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“İlçe sınırları içerisindeki Erciyes Dağı istikametinden doğal olarak oluşan taşkın su kanaları çok önemlidir. Bu doğal kanallar oluşabilecek aşırı yağış ve kar erimelerinde suların Kızılırmak’a olan bağlantısını sağlar. Dolayısı ile sellerin önlenmesinde büyük görevleri vardır. Belediye olarak bu kanalları beton duvar ile koruma ve kontrol altına alıyoruz. Ayrıca sürekli temizleyerek açık ve temiz olmasına özen gösteriyoruz. Mahalle halkı tarafından atılan pis su ile oluşan su gölcükleri sinek ve haşaratın adeta yuvası haline gelmemesi için gerekli temizlik çalışması yapıyoruz. Çevre ve halk sağlığına büyük önem veriyoruz. Özellikle yaz aylarında koku oluşmaması için gerekli çalışmaları yerine getiriyoruz”
Başkan Memduh Büyükkılıç, çevre ve halk sağlığı için gerekli tüm çalışmaların yerine getirildiğini özellikle koku ve hastalık oluşturmaması için kanallara sulu çöp atılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
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