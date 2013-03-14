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Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

Kayseri Şeker Fabrikası Sivil Savunma Şefliği’ne bağlı Ekipler, Fabrika sahası ve İşletme binası önünde Afet-Tahliye ve yangın tatbikatı yaptı. Ayrıca Acil Sağlık ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, İşletme binası içerisinde mahsur kalan personelin taşınması ve oluşan bir yangında yapılması gerekenler ve yangına müdahale sistemi, uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikat Gerçeğini Aratmadı
Kayseri Şeker Fabrikası Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen tatbikatta, çalınan afet sireni ile personelin kontrollü bir şekilde tahliyesi ve yangın esnasında yapılması gerekenler, Fabrika İşletme Binası içerisinde mahsur kalan personellerin kurtarılması ve tahliyesi gibi konular, personele uygulamalı olarak gösterildi.
Ardından Hizmet binası önünde yakılan ateş ile Yangına müdahale, yangın söndürme teknikleri ve yangında alınması gereken önlemler, uygulamalı olarak personele anlatıldı. Kayseri Şeker Fabrikası İtfaiyesi Ekipleri daha sonra yakılan ateşe yüksekten ve yerden müdahale ederek, olası bir yangında nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösterdiler.
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