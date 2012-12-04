Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'nde düzenlenen yangın tatbikatına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ersin Yel, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Hakkı Adaş, Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Okul Müdürü Aziz Büyükkapu, itfaiye ekipleri, polis ve öğrenciler katıldı. Yangın tatbikatında gerçeği aratmayan sahneler yaşanırken, okulda mahsur kalan 9 öğrenci ve 1 öğretmeni UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Tatbikatta okulun içerisinde zehirlenen öğrencileri UMKE ekipleri başarıyla kurtarırken, itfaiye ekipleri de okulda mahsur kalan öğrencileri ve öğretmeni yangın merdiveni ile pencereden alarak kurtardı. Kurtarılan öğrenciler, 112 ekipleri tarafından 4 kişilik ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat, başarıyla sona erdi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan UMKE görevlisi Deniz Güney, “2004 yılında ülkemizde kurulan UMKE ekipleri ilimizde de 64 personeli ile çalışmalarına devam etmektedir. Bugün Turizm Meslek Lisesi'nde itfaiye, polis ve sağlık ekiplerimizle birlikte yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Yangın senaryosunda 10 kişi başarıyla tahliye edildi. Bu tür faaliyetler ilimizde kurumlar arası organizasyonların gelişimi açısından çok önemli. Bugün de bu amaçla yaptığımız tatbikatı başarıyla tamamladık” diye konuştu.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Hakkı Adaş ise, “Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak birimize bağlı 112 ve UMKE birimlerimiz 112 tanıtım etkinlikleri kapsamında Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'nde bir tatbikat gerçekleştirdik. Afete her zaman hazırlıklı olmak adına böyle bir tatbikat yaptık. Allah’a şükür kazasız bir şekilde tatbikatı atlattık ve başarıyla tamamladık” şeklinde konuştu.

Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencileri de, “Gerçekten çok yararlı bir tatbikat. Çoğu arkadaşımız böyle şeyleri bilmiyordu. Bu şekilde hepimiz daha iyi öğrendik” dedi.