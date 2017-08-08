Tatilde yaz gribine dikkat!

Dengeli beslenin

Diğer hava kirliliğine neden olan etkenlerden uzak durarak kısmen korunun

Bu dönemde rejim yapmayın

Bol su ve sıvı tüketin

Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin

Uyku ve istirahate dikkat edin

Güneş etkisinde fazla kalmayın

Şikayetler yüksek ateşle beraber seyrederse, ilk fırsatta doktora başvurun

Gün boyu tüketmeniz gereken su miktarını, saat başına yayarak tüketin

Klimayı 22-23 derece civarında tutun

Soğuk hava üfleme hızının düşük şiddette olmasına dikkat edin

Soğuk hava çıkış yönünü, odanın tavanına dönük ve sabit tutun

Klimayı uyuyan kişilerin üzerine direkt yönlendirmeyin

Hem pencere hem klimanın açık olduğu bir odada uyumayın

Üşüme hissiyle uyandığınızda klimayı kapatın veya sıcaklık ayarını 3 - 4 derece artırın

Şikayetler yüksek ateşle beraber seyrederse, ilk fırsatta doktora başvurun

İşte o bilgiler:Yaz gribi; sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde, havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde kendini göstermektedir.Havadaki alerjik reaksiyona sebep olabilen nedenler, kişinin vücut direncinin düşmesi, yaz mevsiminden dolayı sürekli ince giyinilmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerin artması; bu mevsimde de sıklıkla grip tipi virüs enfeksiyona neden olabilmektedir.Grip ile benzer belirtiler gösterse de, hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmamaktadır. Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma kulelerinde, havalandırma sistemlerinde çoğalarak bulaşır. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile ortaya çıkar. Günler içinde kişinin yavaş yavaş hastalanmasına neden olur. Yaz gribinde, kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı ve mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde olmalıdır. Ancak klima kullanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık kapatılması bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklıdır.