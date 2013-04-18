Tavuk Yağmalamaya 4,5 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında şikayetçi R.B. hazır bulunurken, sanık F.A. da davaya telekonferans yöntemi ile katıldı. Mahkeme heyeti, komşusu R.B.'nin tavuklarını yağmaladığı ve kurusıkı tabanca ile 2 el ateş ettiği gerekçesiyle yargılanan F.A.'ya son sözlerini sordu. F.A., "Ben R.B.'nın tavuklarını çalmadım. Olay günü evinin önünden geçiyordum. Bana taş atarak, 'Yine mi tavuklarımı çalmaya geldin?' dedi. Ben de tavuklarını çalmadığımı söyledim" dedi.



Şikayetçi R.B. ise, "F.A.'dan şikayetçiyim, beni çok rahatsız etti. Tavuk alacağım diye bana silah çekti. Birkaç kere de zaten tavuklarımı aldı. En son silah çekerken de tavukları alamadan polisler yakaladı. Ben duvarın arkasına saklandım, 2 el ateş etti" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda sanık F.A.'yı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.(iha)

