Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tavuk Yağmalamaya 4,5 Yıl Hapis

Kayseri'de komşusunun kümesindeki tavukları yağmaladığı gerekçesiyle yargılanan bir kişi, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tavuk Yağmalamaya 4,5 Yıl Hapis
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında şikayetçi R.B. hazır bulunurken, sanık F.A. da davaya telekonferans yöntemi ile katıldı. Mahkeme heyeti, komşusu R.B.'nin tavuklarını yağmaladığı ve kurusıkı tabanca ile 2 el ateş ettiği gerekçesiyle yargılanan F.A.'ya son sözlerini sordu. F.A., "Ben R.B.'nın tavuklarını çalmadım. Olay günü evinin önünden geçiyordum. Bana taş atarak, 'Yine mi tavuklarımı çalmaya geldin?' dedi. Ben de tavuklarını çalmadığımı söyledim" dedi.

Şikayetçi R.B. ise, "F.A.'dan şikayetçiyim, beni çok rahatsız etti. Tavuk alacağım diye bana silah çekti. Birkaç kere de zaten tavuklarımı aldı. En son silah çekerken de tavukları alamadan polisler yakaladı. Ben duvarın arkasına saklandım, 2 el ateş etti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda sanık F.A.'yı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.(iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.