TBMM kararları Resmi Gazete’de

Buna göre, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar Meclis başkanvekilliklerine seçildi.



AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstanbul Milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Emine Sare Aydın Yılmaz, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok katip üye olarak seçilirken, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul Meclis idari amirliklerine getirildi.



Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok seçildi.

