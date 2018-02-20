TDP 27 bin vatandaşa ulaştı

Kayseri Valiliğince yapılan açıklamada 15 Ocak 2018 - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında; 'Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum', 'Herkesin Bir İşi Olsun', 'Bir Kalbe Dokunuş', 'Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım', 'Pencerem Kapım Güvenli Yapım', 'Sıcak Yuvam', 'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim', 'Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım', 'Öğrencilerimiz Geleceğimiz', 'Trafikte Eğitimli Çocuklar', 'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' ve 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' proje faaliyetleri ile Toplum Destekli Polislik genel faaliyetlerinin yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, proje faaliyetlerinin yanı sıra, İldem Cumhuriyet Mahallesinde 115 apartman ve site görevlisinin katılım sağladığı genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık vb. konular ile sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü Mahalle Huzur Toplantısı, site - apartman ve mahalle sakinlerine yönelik 26 toplantı, öğrencilere yönelik 10 toplantı, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 28 toplantı, sivil toplum kuruluşlarına yönelik 12 toplantı ve esnaflara yönelik 28 toplantı olmak üzere toplam 104 bilgilendirme toplantısı, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalar olmak üzere toplam 7 bin 317 bilgilendirme ziyareti, 204 suç mağduru - destek ziyareti, sosyal desteğe ihtiyaç duyan engelli çocuklar öncelikli olmak üzere 3 sosyal etkinlik düzenlenmiş, nişan, düğün, işyeri açılışı, taziye vb. 163 sosyal etkinliğe katılım sağlanmış, 3 özel gün ziyareti, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve muhtaç - alil - aciz vatandaşlarımıza yönelik olarak da 106 sosyal yardım faaliyeti ile mahalle polislerine bildirilen sorunlarla ilgili olarak emniyet birimlerine 17, belediyelere 28 olmak üzere toplamda 45 bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

Ayrıca; 2017-2018 eğitim öğretim yılı ara tatiline giren 53 öğrencinin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacı ile Erciyes Kayak Merkezine götürüldüğü, burada öğrencilerin kayak yaptığı ve teleferiğe bindirildiği vurgulandı. 2017 yılı ÇOGEP 'Herşey Bir Umutla Başlar' Projesi kapsamında Yahyalı İlçesi Atatürk Ortaokulu hizmet binası içerisine yaptırılan ve Şehit Polis Memuru Ahmet Geben’in isminin verildiği zenginleştirilmiş kütüphanenin açılışı yapılarak öğrencilerin hizmetine sunulduğu belirtildi.

15 Ocak 2018 - 15 Şubat 2018 tarihleri arasındaki TDP faaliyetlerinde 27 bin 752 vatandaşa ulaşılmış, vatandaşlara bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde hazırlanmış 12 bin 264 broşür, afiş, gibi materyal dağıtıldı.

Kurum Haberi



